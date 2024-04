Il nuovo album di St. Vincent è un viaggio profondo in un luogo solitario

Prima della pubblicazione, è arrivato “Big Time Nothing” terza anticipazione di "All Born Screaming". Un brano perfetto per espandere la palette sonora dell'album, e insieme ai singoli precedenti "Flea" e "Broken Man" forma una triade incendiaria. "Broken Man", incrocio tra rock e funky vede alla batteria Dave Grohl, che a NME, la cantautrice ha descritto come l'ideale assaggio dell'album, rappresentando "quello splendore e quella spavalderia che senti prima che le cose vadano terribilmente storte". Il brano è accompagnato da un video per la regia di Alex Da Corte, i cui visual completano l'estetica di tutto il nuovo progetto di St.Vincent.

Il nuovo album

L’ultimo album di St. Vincent è stato “Daddy’s Home” del 2021 (ispirato al suo rapporto difficile con il padre, uscito di prigione nel 2019). Rispetto a quello il nuovo lavoro presenta chitarre e sintetizzatori analogici degli anni 70-80: "Suona urgente e psicotico, con un’atmosfera di grande intensità. Urgente e psicotico in parti uguali. È un suono di alta qualità. Nell’ultimo disco affrontavo argomenti difficili con un umorismo e un’arguzia molto pungenti. Mi mettevo una parrucca, saltellavo in giro, era così divertente. Questo disco è più scuro, più duro. Direi che è il mio disco meno divertente! Non c’è niente di carino", come ha spiegato a Mojo. "Avevo bisogno di andare più a fondo per trovare il mio vocabolario sonoro. Mi piace pensare a questo disco come a un pop che parla molto di paradiso e inferno, in senso metaforico. Il che è appropriato, perché stare seduti da soli in uno studio per così tante ore direi che è una versione dell’inferno".