Come sappiamo da alcune dichiarazioni e interviste, Giorgia Soleri ha deciso da tempo di smettere di depilarsi perché ha "stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull'accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri". Nelle sue storie su Instagram l'influencer, mentre si trovava a bordo di un taxi sulle acque di Venezia insieme alla sua manager e amica, ha fatto notare le sue gambe non depilate: "Belli i peli sotto le ascelle ma secondo me sono la prima a fare un red carpet con i peli sulle gambe". Parole che hanno scatenato polemiche sui social: alcuni follower le hanno ricordato che già altre donne avevano sfilato senza depilarsi. E così Giorgia ha dovuto correre ai ripari e precisare: "Mi riferivo all'Italia! So che Lourdes Maria, figlia di Madonna, lo ha fatto diverse volte. Mi avete detto anche Adele, Bella Thorne e molte altre. Ma donne italiane in Italia?".

Il vestito

Per sfilare sul red carpet di Venezia 80 Giorgia Soleri ha poi scelto un look con un vestito lungo fino alle caviglie che non ha mostrato quanto l'attivista aveva dichiarato poche ore prima. Lasciate da aprte le polemiche, all'anteprima mondiale del film in concorso "Maestro" di Bradley Cooper, Il suo abito total red con ampia scollatura che lasciava le spalle scoperte mettendo in evidenza i giri di perle le hanno conferito un look da diva.