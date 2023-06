"Ho fatto una mattata vera", ha dichiarato la Soleri ai follower mostrando scorci del suo nuovo tattoo. "Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa". L'influencer si è fatta incidere una coppia di serpenti, che si arrampicano sui fianchi: "Vi presento le mie serpi di Fallopio, opera dell'artista Mirko Sata". Mentre si trovava a Milano per il Pride, Giorgia ha quindi fatto una capatina nello studio di tatuaggi meneghino e ne è uscita con il ventre decorato (e dolorante).

Il destino dei gatti

Un modo per voltare pagina dopo la fine della relazione con Damiano dei Maneskin, con cui ha ancora in comune gli amati gatti. "I gatti sono di entrambi ma restano con me, per una questione di comodità e di gestione di stile di vita. Damiano può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno)", aveva precisato lei sui social.