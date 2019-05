Cannes 2019 tra film e star: red carpet da urlo sulla Croisette

Fino al 25 maggio, vecchi e nuovi miti del panorama cinematografico mondiale arriveranno sul red carpet della kermesse francese. Il 17 maggio Antonio Banderas e Penelope Cruz, protagonisti di "Dolor Y Gloria", verranno a sostenere Pedro Almodovar, un habituè del festival. Giorno da segnare sul calendario con tanto di circoletto rosso è il 21 maggio: al Palais du Festival saranno di scena Brad Pitt e Leonardo DiCaprio con Margot Robbie per l'attesa première di "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino, confermato a selezione ufficiale annunciata.



Due le ingognite a Cannes, Elton John e Diego Armando Maradona. Fino all'ultimo non si saprà se la popstar inglese riuscirà ad arrivare (anche se è altamente probabile) per presentare "Rocketman", il film di Dexter Fletcher con Taron Egerton nel biopic su di lui (sull'onda lunga del successo di "Bohemian Rhapsody"). Il motivo è che Elton John è impegnato in un importante tour, quello dell'addio ai concerti. Alla vigilia dell'apertura del festival ancora però non si è certi dell'arrivo sulla Croisette del Pibe de oro, nonostante Fremaux lo abbia dato per sicuro alla conferenza stampa di aprile: il calciatore argentino è il protagonista del film documentario di Asif Kapadia che viene presentato Fuori Concorso.



Tante star francesi nel film fuori concorso "La Belle Epoque" di Nicolas Bedos: attesi Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant. Grande attesa il 19 maggio per la leggenda del cinema transalpino Alain Delon che riceverà la Palma d'oro alla carriera e terrà una lezione di cinema. Tra i grandi vecchi ci saranno anche Jean Louis Trintignant (88 anni) e Anouk Aimee (87) che Claude Lelouch ha riunito in "Les Plus Belles Annes d'une vie" (nostalgico ritorno dei due protagonisti nei luoghi di "Un uomo e una donna" del 1966).



Per gli italiani, Pierfrancesco Favino accompagna il film di Marco Bellocchio "Il Traditore", in concorso, mentre Monica Bellucci è nel cast di Lelouch, Valeria Golino arriva con "Portrait of a lady on fire" di Celine Sciamma e Chiara Mastroianni è protagonista di "Chambre 212" di Christophe Honoré.



Le due attrici protagoniste de "La vita d'Adele", Palma d'Oro nel 2013, tornano a Cannes in due film in Concorso: Adele Exarchopoulos arriva sulla Coisette per "Sybil" di Justine Triet mentre Léa Seydoux rappresenterà "Roubaix, una luce" di Arnaud Desplechin.



Ma non è finita qui. Arrivano anche Julianne Moore (per una masterclass), John Carpenter, Willem Dafoe che accompagna Fuori concorso "Tommaso" di Abel Ferrara e anche Robert Pattinson protagonista in "The Lighthouse" alla Quinzaine.



Tra gli avvenimenti mondani, due su tutti da segnalare: il 16 maggio Cinemoi Stars United for Good Haute Couture Gala (sfilata per raccogliere fondi per la organizzazione no profit americana Children Uniting Nations) e il 23 maggio l'attesa serata amfAR, 26esima edizione dell'asta di beneficenza delle star del cinema in programma all'Eden Roc di Cap d'Antibes.