CI SARA' "C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD" 2 maggio 2019 12:58 Cannes 2019, in concorso anche il film di Tarantino "C’era una volta a Hollywood" ci sarà. Al Festival saranno presenti anche Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Brad Pitt

Dopo i dubbi iniziali è arrivata la conferma ufficiale che "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino sarà in concorso a Cannes. Da tempo il film era stato dato come papabile in competizione, ma non era stato incluso nell’annuncio della selezione del festival il 18 aprile. Quel giorno il delegato generale Thierry Fremaux aveva detto che la pellicola con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt non era ancora conclusa e che averla alla kermesse "era una speranza".

Si prevede che il film venga presentato il 21 maggio, per il 25° anniversario della prima mondiale di "Pulp Fiction" sulla Croisette.

Nella nota ufficiale si legge: "Temevamo che il film non sarebbe stato pronto, in quanto non sarebbe stato rilasciato fino alla fine di luglio, ma Quentin Tarantino, che non ha lasciato la sala di montaggio in quattro mesi, è un vero, leale e puntuale figlio di Cannes! Come per 'Bastardi senza gloria', sarà sicuramente lì – 25 anni dopo la Palma d’oro per 'Pulp Fiction' – con un film finito proiettato in 35mm insieme al suo cast al seguito (Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt). Il suo film è una lettera d'amore per l’Hollywood della sua infanzia, un tour di musica rock del 1969 e un'ode al cinema nel suo insieme. Oltre a ringraziare Quentin e il suo team per aver passato giorni e notti nella sala di montaggio, il Festival vuole ringraziare in modo particolare la squadra di Sony Pictures, che ha reso possibile tutto ciò".