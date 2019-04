I FILM DELLA 72ESIMA EDIZIONE 18 aprile 2019 12:12 Cannes 2019, ecco il programma stellare: Italia in concorso con Bellocchio Il concorso della 72esima edizione straripa di big, da Almodovar a Loach passando per Dolan e Malick

Annunciato il programma ufficiale della 72esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio. "Il Traditore" di Marco Bellocchio (con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta) è in concorso e si giocherà la Palma d'oro con altri big del cinema mondiale come Pedro Almodovar, i fratelli Dardenne, Ken Loach, Xavier Dolan, Bong Joon Ho, Terrence Malick, oltre a Jim Jarmush che aprirà la kermesse con "The Dead Don’t Die".

Diciannove i film in gara annunciati a Parigi in conferenza stampa dal direttore artistico Thierry Frémaux. A dirigere la giuria del concorso, Alejandro G. Iñárritu.



Ricchissimo il parterre anche fuori concorso con "Rocketman", il film su Elton John, il documentario "Maradona" di Asif Kapadia, che racconta gli "anni napoletani" del campione argentino, e Nicolas Winding Refn, le prime puntate della serie tv" Too Old To Die Young" di Nicolas Winding Refn e "Les plus belles annees d'une vie" di Claude Lelouch con Jean-Louis Trintignant e Monica Bellucci.