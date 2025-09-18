A Firenze il concerto SOS Palestina ideato da Piero Pelù con Afterhours, Emma Nolde e Roy Paci

Piero Pelù aveva raccontato: "In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari e l'invasione armata del territorio palestinese si è fatta ancora più violenta. La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l'idea di 'SOS Palestina', nata per raccogliere fondi per Medici senza frontiere che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) e in tanti altri teatri di guerra aiuta le popolazioni devastate". E aveva anche spiegato: "Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata. Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto. Ringrazio anche il mio management Teg (nella persona di Valentina Parigi) e Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), la media partner Controradio, About, la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e Doc Servizi che dal primo momento hanno non solo accolto questa mia urgenza ma condiviso e collaborato al progetto con la stessa forza e volontà. Un ringraziamento anche ad Assoconcerti che contribuirà con una donazione. Musicalmente vi garantiamo che sarà una serata indimenticabile".