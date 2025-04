Morta a 24 anni l'attrice Sophie Nyweide, è giallo sulla sua fine

Nata l'8 luglio 2000 a Burlington, nel Vermont, Sophie Nyweide aveva sviluppato sin da piccola la passione per la recitazione (sua madre era l'attrice Sally Gibson) e aveva debuttato a soli 6 anni nel film "Bella". La sua carriera era poi proseguita con ruoli significativi in pellicole come "Margot at the Wedding" (2007), "Mammoth" (2009) (dove aveva recitato al fianco di Michelle Williams) e "An Invisible Sign" (2010) con Jessica Alba. Nel 2014 aveva preso parte al film "Noah" di Darren Aronofsky. La sua ultima apparizione pubblica risaliva al programma "What Would You Do?" nel 2015.