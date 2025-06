"The Social Network" avrà un sequel: ecco di cosa parlerà

Circa 15 anni dopo l'uscita nel 2010, "The Social Network" avrà un sequel, come riferisce Deadline. Il nuovo film è in fase di sviluppo alla Sony Pictures e sarà diretto e sceneggiato da Aaron Sorkin, che scrisse anche il primo film diretto invece da David Fincher. Se "The Social Network" era basato sul libro di Ben Mezrich "Miliardari per caso - L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento", per il sequel, invece, Sorkin si è ispirato a "The Facebook Files", una serie di articoli firmati da Jeff Horowitz e pubblicati nell'ottobre del 2021 dal Wall Street Journal, che rivelò nuovi dettagli sul funzionamento interno della piattaforma fondata da Mark Zuckerberg.