Nanni Moretti torna sul set con un nuovo film, "Succederà questa notte"

Di nuovo in perfetta forma, dopo i due infarti dell'ultimo anno Moretti torna quindi dietro la macchina da prese e rassicura tutti sul suo stato di salute: "Non mi hanno cambiato”. Parlando del nuovo film il regista romano, reduce dal grande successo di "Il sol dell’avvenire", presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2023, ha spiegato, come, a differenza di "Tre piani", per il quale aveva ricevuto il suggerimento dalle sue sceneggiatrici, la proposta per il film sia stata sua, dopo aver letto il libro, prima di loro: “Me lo sono fatto mandare prima che uscisse e mi ha colpito molto”.