Smash Mouth, addio al cantante Steve Harwell

La famiglia e gli amici avrebbero visitato più volte Harwell negli ultimi giorni, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. "Ci auguriamo che le persone rispettino la privacy di Steve e della sua famiglia durante questo momento difficile", ha detto il manager del cantante.

I problemi di salute

Fin dagli esordi gli Smash Mouth sono stati trascinati dal loro frontman e fondatore, quella figura un po' sfacciata e un po' simpatica che Steve incarnava alla perfezione. Il successo della band, tra rock'n'roll, surf e ska, era arrivato grazie alla hit "Walkin' on the sun" e alla cover "Why can't we be friends?" nell'album d'esordio del 1997 "Fush Yu Mang", a cui erano seguiti signoli come “All Star” del 1999 o “I’m a believer” del 2001. Proprio in quell'anno il cantante aveva perso il figlio di 6 anni per una leucemia fulminante. Un momento cruciale dal quale non si è più ripreso e in cui è iniziato anche un tunnel di abusi di alcol e droghe a sommarsi ai vai problemi al cuore e al fegato. Tra il 2016 e il 2017 era stato ricoverato dopo essere collassato sul palco e aver avuto difficoltà respiratorie. Poi nel 2021 l’ultima apparizione in pubblico, quando era salito sul palco per un concerto della band in uno stato molto disorientato, biascicando le parole e urlando al pubblico. Da lì a poco era arrivato poi l’annuncio del ritiro dal gruppo e dalle scene.