Simply Red: morto Fritz McIntyre, tastierista della formazione originale della band

Fritz McIntyre, primo tastierista dei Simply Red nella loro formazione originale, è morto all'età di 62 anni. Ad annunciarne la scomparsa improvvisa un post sull'account Instagram ufficiale della band capitanata da Mick Hucknall: "Siamo profondamente scioccati e rattristati nel ricevere la notizia che lo straordinario pianista e membro originale dei Simply Red Fritz McIntyre è morto. Ha lasciato questa Terra TROPPO PRESTO. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", si legge accanto ad uno scatto del musicista. Non sono ancora note le cause del decesso.

McIntyre aveva cominciato a suonare con i Simply Red nel 1985, nella formazione che prevedeva il frontman Mick Hucknall, il chitarrista David Fryman, il bassista Tony Bowers e il batterista Chris Joyce. Fino al 1995 ha preso parte ai primi cinque album della band britannica, scrivendo anche alcune canzoni della band e cantando in "Wonderland", brano incluso nell'album "Stars" pubblicato nel 1991. Con lui i Simply Red raggiunsero i primi posti della classifica di Billboard per ben due volte. L'album "Stars" datato 1991 è stato anche uno dei dischi più venduti nella storia della classifica britannica e mondiale. La band ricevette inoltre due Brit Awards come miglior gruppo, sia nel 1992 sia l’anno successivo nel 1993.



Dopo aver lasciato il gruppo ha continuato come solista dedicandosi prevalentemente alla musica religiosa e incidendo un album. E' stato anche direttore musicale di una grande chiesa cristiana in Florida.