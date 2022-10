Simple Minds: "Tra Glasgow e Taormina, il nuovo album nasce dalle nostre radici"

E per i Simple Minds sono diciotto. E' questo il numero totale di album in studio pubblicati dalla band scozzese a partire da quel 1979 quando uscì "

". Una storia lunga e importante che ha vissuto diverse fasi. Da quelle iniziali, da band poco più che di nicchia ma estremamente influente con dischi che hanno marchiato a fuoco la new wave (uno per tutti "") per poi diventare un fenomeno pop da stadio, a partire dal 1985 paradossalmente grazie alla spinta propulsiva del primo brano da loro interpretato ma non scritto, "". Poi sarebbero arrivati "", "", "", "" e altri successi. Ma con l'ingresso negli anni 80 le cose hanno iniziato a cambiare, come per molti altri gruppi simbolo di quel decennio. "E' normale sia così - dice Jim Kerr -, sei sei il gruppo di una generazione, quella successiva vorrà ucciderti. Nessuno vuole ascoltare la musica dei propri padri, eravamo diventati spazzatura da dimenticare".

I lavori così iniziano a diradarsi ma soprattutto i numeri a calare impietosamente e i Simple Minds tornano a essere un gruppo di nicchia, quasi per reduci. Al punto che Jim Kerr valuta di chiudere quell'esperienza per la quale sembrano non esserci più i presupposti ma soprattutto un pubblico. Inoltre qualche componente se ne va e "bisogna essere onesti, cominciavamo ad annoiarci di noi stessi. Persino i Beatles sono andati avanti solo dieci anni" ammette Kerr. Ma qualcosa cambia e la magia avviene in Italia dove lo scozzese si è trasferito. Ora infatti vive in

, a, dove è arrivato grazie ai racconti di suo nonno che l'aveva scoperta da soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. "Andavo a giocare a calcio con una squadretta locale e quando arrivavano gli avversari da Messina o Catania i ragazzi si portavano qualche nostro disco da farmi firmare - racconta Kerr che in Sicilia ha anche aperto un albergo -. Per loro eravamo davvero dei miti, anche se questo non gli impediva poi di tirarmi qualche scarpata durante la partita. Il gioco è gioco...". Qualcuno chiede a Kerr di fare qualcosa, aiutarlo con della musica ma lui rifiuta sempre. Fino a quando non incontra Daniele Cimino che gli chiede una mano per una canzone. E improvvisamente sente che la macchina può rimettersi in moto.

per Kerr è unantico, sbocciato a tredici anni. "Abbiamo fatto una gita con la scuola a Rimini e io che venivo da Glasgow, dove era tutto triste e grigio, ho scoperto che il mondo era a colori" spiega. Un amore poi proseguito nel tempo al punto che oggi Kerr ha preso la cittadinanza italiana. "La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la. Non volevo avere a che fare con quella stronzata. E' stato un vero disastro, imbarazzante". "Direction of the Heart" è nato dove Kerr ha le sue radici, antiche e recenti. Iniziato infatti a, nel 2019, è stato poi realizzato in gran parte a Taormina, durante il periodo del Covid. Il tutto con il compagno di sempre, il chitarrista, anche lui diventato cittadino taorminese. Un disco che parte da un momento difficile per il cantante e compositore. "Mentre stavamo iniziando a lavorare all'album ho scoperto che mio padre era molto malato - dice -. Le nostre case erano una di fianco all'altra così, dopo aver suonato durante il giorno, la sera salivo da lui e facevamo lunghe chiacchierate. Da queste è nata la canzone ''". Non solo i discorsi ma anche i cimeli di famiglia e dei Simple Minds che Jim trova in soffitta conservati dal padre. "Ho cercato in lui una versione di me stesso, osservando il me più giovane e li ho fatti entrare entrambi in questa canzone".

" è un disco che cuce insieme mirabilmente passato e presente. Il primo lo si può ritrovare nelle musiche e nelle melodie caratteristiche dei Simple Minds storici, il presente è nei testi che raccontano l'oggi. "Abbiamo provato a mixare lo stile dei Simple Minds degli anni 80, quello dell'art rock con l'esperienza dell'oggi - spiega -. Può sembrare facile ma non lo è. Non puoi portare indietro il tempo, quello è il passato e siamo tutti cambiati, il mondo è cambiato. E quindi è bello avere canzoni che trattino temi attuali. 'Who Killed Truth?'. La verità oggi è sempre più inafferrrabile. Prendiamo le nostre verità dai media, da internet, da molte fonti. E se una volta, più o meno, sapevi cos'era la verità, oggi è sempre più difficile. E nel brano proviamo a chiederci cosa sia successo". Per un periodo i Simple Minds sono stati visti anche come esempio di un certo. Cosa c'è oggi di politico nella loro musica? "Anche in questo caso una volta era più semplice, i blocchi, le parti con cui schierarsi erano molto chiare - sottolinea Jim Kerr -, oggi si può fare politica con piccole cose di ogni giorno. Anche il caffè che bevi o la macchina che guidi sono scelte politiche. Ma alla fine i temi non cambiano: ingiustizie, razzismo, guerra. Cambia la geografia. Per esempio ci chiedono perché suonare 'Belfast Child' oggi che a Belfast c'è la pace. Ma in quel momento non stiamo parlando di Belfast, ma dell'Ucraina, delle vittime dell'ingiustizia".