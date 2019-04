Side Baby, c'è vita fuori dalla Dark Polo Gang: ecco l'album solista

Il disco è composto da 11 tracce, con nove produzioni musicali firmate The Night Skinny e due da Sick Luke (anche lui ex DPG). Per quanto riguarda le collaborazioni, ha duettato con Luchè e Guè Pequeno. I singoli che aveva pubblicato prima del rilascio dell'album ("Medicine", "Nuvola", "Non sei capace" e "Comete") non sono presenti qui.



L'album è nato da un periodo buio e Side Baby, tramite la musica, ha compiuto un percorso introspettivo, frutto di un’evoluzione avvenuta in questo ultimo anno. La copertina è molto significativa, c'è l'idea di un secondo battesimo e la riemersione dal passato. Nella foto anche l'orsetto con il suo nome, che è stato regalato a sua madre il giorno del parto.



La tracklist completa è stata presentata in modo implicito tramite un post di Instagram, nel quale ha riportato all'interno di un testo tutti i titoli delle canzoni in maiuscolo: Ciao sono ARTURO, sono quasi le otto e sto su un FRECCIAROSSA direzione JAPPONE, ma NON CI SEI TU. Guardo fuori dal finestrino e c’è il GHIACCIO in galleria, sul mio polso e dentro al cuore. Mi arriva un whatsapp e LEI DICE “vieni da me, mi manchi”. Io mi sento un MOSTRO, ti avevo promesso di stare insieme XSEMPRE, ma adesso l’unica cosa che sento è tanto FREDDO. Cambierei destinazione cazzo te lo giuro, ti porterei su PLUTONE, non voglio che la nostra storia finisca con un RIP.