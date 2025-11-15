Shiva papà per la terza volta, ma il figlio non è della (ex) compagna

Laura Maisano solo due mesi fa è diventata mamma del piccolo Atlas
Shiva ha risolto i suoi guai con la giustizia (è tornato libero dopo aver scontato la pena per tentato duplice omicidio), ma al trapper rimangono da risolvere i drammi personali. Shiva su Instagram ha infatti dato il benvenuto al terzo figlio Ethan. Peccato che il bebè non sia nato dall'amore con la ex compagna Laura Maisano, che solo due mesi fa l'ha reso padre del loro secondogenito Atlas. Sull'identità della madre resta il mistero e al momento Shiva non ha aggiunto nessun dettaglio.
A inizio settembre Shiva e Laura Maisano avevano condiviso i primi giorni del secondogenito Atlas (i due sono anche genitori di Draco, nato nel 2023). Nonostante i teneri scatti, pare che la relazione sia naufragata già da tempo. I due si sarebbero separati durante i mesi della gravidanza e l'arrivo di un nuovo "erede" di certo non ha allentato le tensioni. "Non fatemi domande, perché è meglio che io non vi dia risposte", ha dichiarato lei su Instagram. Sempre via social, è anche arrivata la stoccata al trapper ("Occhi che fanno piangere, piangeranno").
Una situazione complessa per la Maisano, che però via social ha fatto una promessa al piccolo Atlas: "Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio".