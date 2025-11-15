Shiva papà per la terza volta, ma il figlio non è della (ex) compagna

A inizio settembre Shiva e Laura Maisano avevano condiviso i primi giorni del secondogenito Atlas (i due sono anche genitori di Draco, nato nel 2023). Nonostante i teneri scatti, pare che la relazione sia naufragata già da tempo. I due si sarebbero separati durante i mesi della gravidanza e l'arrivo di un nuovo "erede" di certo non ha allentato le tensioni. "Non fatemi domande, perché è meglio che io non vi dia risposte", ha dichiarato lei su Instagram. Sempre via social, è anche arrivata la stoccata al trapper ("Occhi che fanno piangere, piangeranno").