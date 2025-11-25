Michelle Fois, madre del terzo figlio di Shiva: "Ho ricevuto minacce di morte"

La donna nel mirino degli hater per aver partorito a due mesi di distanza dalla compagna (ormai ex) del rapper
Da quando è diventata di dominio pubblico l'identità della madre del terzo figlio di Shiva, per Michelle Fois la vita è diventata un incubo. "Sono stanca, profondamente stanca, di leggere insulti e persino minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine", ha sbottato lei sui social.
Tutto è iniziato quando Shiva ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, Ethan, su Instagram. Il bimbo, però, non è nato dall'amore con l'ex compagna Laura Maisano (che a inizio settembre ha partorito il loro secondogenito Atlas). Da qual momento è cominciata sui social una caccia alla donna misteriosa che l'ha reso padre per la terza volta. La situazione non è facile per nessuno dei tre genitori coinvolti: né per le due neo-mamme, né per Shiva che si trova a doversi barcamenare su un equilibrio familiare molto fragile.
"Non accetto che qualcuno parli al posto mio, manipoli la realtà o costruisca storie inesistenti per attirare attenzione. Il fatto che io stia con un rapper NON significa che devo mettere la mia vita in piazza, raccontare ogni dettaglio o dare spiegazioni a chiunque abbia voglia di giudicare. Quello che faccio io non cambia niente della vostra quotidianità", ha sottolineato la Fois. La donna ha poi aggiunto di essere pronta a denunciare qualsiasi diffamazione: "Sono stanca, profondamente stanca, di leggere insulti e persino minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine".
Ha poi ammesso di essere stata con Shiva, ma non ha confermato il presunto tradimento ai danni di Laura Maisano: "Riguardo al famoso tradimento che vi piace tanto nominare: non è una questione di tradimento o non tradimento perché, lo ripeto, non conoscete la versione reale dei fatti. E io non sono tenuta a raccontarla, non perché avrei torto, ma perché non ho alcuna intenzione di esporre tutta la mia vita privata per soddisfare la vostra sete di gossip. Non ho mai chiesto il permesso a nessuno per difendere me stessa e non inizierò adesso".