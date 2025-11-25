Logo Tgcom24
Michelle Fois, madre del terzo figlio di Shiva: "Ho ricevuto minacce di morte"

La donna nel mirino degli hater per aver partorito a due mesi di distanza dalla compagna (ormai ex)  del rapper

25 Nov 2025 - 13:51
© Tgcom24

Da quando è diventata di dominio pubblico l'identità della madre del terzo figlio di Shiva, per Michelle Fois la vita è diventata un incubo. "Sono stanca, profondamente stanca, di leggere insulti e persino minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine", ha sbottato lei sui social. 

Shiva e i figli avuti a due mesi di distanza

 Tutto è iniziato quando Shiva ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, Ethan, su Instagram. Il bimbo, però, non è nato dall'amore con l'ex compagna Laura Maisano (che a inizio settembre ha partorito il loro secondogenito Atlas). Da qual momento è cominciata sui social una caccia alla donna misteriosa che l'ha reso padre per la terza volta. La situazione non è facile per nessuno dei tre genitori coinvolti: né per le due neo-mamme, né per Shiva che si trova a doversi barcamenare su un equilibrio familiare molto fragile.

Michelle Fois: "Minacce di morte a me e al bambino"

   "Non accetto che qualcuno parli al posto mio, manipoli la realtà o costruisca storie inesistenti per attirare attenzione. Il fatto che io stia con un rapper NON significa che devo mettere la mia vita in piazza, raccontare ogni dettaglio o dare spiegazioni a chiunque abbia voglia di giudicare. Quello che faccio io non cambia niente della vostra quotidianità", ha sottolineato la Fois. La donna ha poi aggiunto di essere pronta a denunciare qualsiasi diffamazione: "Sono stanca, profondamente stanca, di leggere insulti e persino minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine".

Michelle Fois e il presunto tradimento di Shiva

  Ha poi ammesso di essere stata con Shiva, ma non ha confermato il presunto tradimento ai danni di Laura Maisano: "Riguardo al famoso tradimento che vi piace tanto nominare: non è una questione di tradimento o non tradimento perché, lo ripeto, non conoscete la versione reale dei fatti. E io non sono tenuta a raccontarla, non perché avrei torto, ma perché non ho alcuna intenzione di esporre tutta la mia vita privata per soddisfare la vostra sete di gossip. Non ho mai chiesto il permesso a nessuno per difendere me stessa e non inizierò adesso".

