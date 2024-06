Addio a Shifty Shellshock, frontman dei Crazy Town

Shifty Shellshock incontrò Bret Mazur nel 1992 e insieme cominciò a fare musica col nome di Brimstone Sluggers. Nel 1999 diventarono i Crazy Town con l'arrivo del resto del gruppo. La band esplose nei primi anni 2000 al debutto con il tormentone "Butterfly", che raggiunse il primo posto nelle classifiche musicali di tutto il mondo, inclusa la Billboard Hot 100 (vi è rimasto per due settimane non consecutive negli Usa). Ciò permise al primo album "The Gift of Game" di vendere globalmente più di 2 milioni e mezzo di copie. Il brano era nato da un campionamento di "Pretty Little Ditty" dei Red Hot Chili Peppers, con aggiunte di testo di Shifty Shellshock e di Epic Mazur. La canzone è stata recentemente reinterpretata in stile pop punk dalla cantautrice statunitense Gayle per il film campione d'incassi Barbie. La band pubblicò un album successivo nel 2002, "Darkhorse" che non riuscì a replicare quel successo e si sciolse subito dopo.