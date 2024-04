Morto Chris Cross, storico bassista degli Ultravox

Tra i primi a ricordare Chris Cross, l'ex-frontman della band britannica, Midge Ure , che ha scritto su Facebook: "Chris Allen. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo suonato insieme, fatto musica e diretto video insieme. Siamo stati subito amici e compagni negli Ultravox. Anche dopo anni di distanza, siamo riusciti a riprendere da dove avevamo interrotto, come se gli anni in mezzo non fossero mai esistiti. Eri il collante che teneva unita la band. Eri la logica nella follia e la follia nelle nostre vite. È stato bellissimo conoscerti e crescere insieme a te. Ti abbiamo amato e ci mancherai, vecchio amico". "Mi dispiace tanto per Chris. Sono sotto shock. Abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. Ridendo soprattutto", è invece il ricordo del tastierista della band Billy Currie .

La carriera

Nato a Londra, il primo amore di Chris per la musica è stato innescato da band come Small Faces e artisti come Desmond Dekker. Entrò nei Tiger Lily nel 1974. Due anni dopo la rock band ottenne un contratto discografico con la Island Records e cambiò il suo nome in Ultravox. La carriera del gruppo viene divisa in due periodi, ossia quello dal 1974 al 1979, guidato dal leader John Foxx, e quello dal 1979 al 1988, segnato dal suo sostituto Midge Ure. Durante il periodo di massimo splendore della band, tra il 1980 e il 1986, si assicurarono sette album nella Top Ten e diciassette singoli nella Top 40. La band si sciolse nel 1996 ma si riunì nel 2008. L'anno successivo effettuarono un tour di reunion e pubblicarono il loro ultimo album "Brilliant", nel 2012, che fu il loro primo album di nuovo materiale in tre decenni.