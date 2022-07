Shawn Mendes cancella il tour mondiale: "La salute mentale prima di tutto"

Lo ha annunciato proprio il cantautore canadese attraverso un lungo post pubblicato sui social. "Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni - si legge -, ero felice di tornare a suonare dal vivo dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Ma la verità è che non sono pronto a sostenere le difficoltà legate alla vita on the road, dopo tutto questo tempo".

Mendes non ha nascosto ai suoi milioni di fan i veri motivi della sua decisione, seppur molto personali. "Dopo aver parlato con i miei collaboratori e aver lavorato con un gruppo di professionisti della

salute mentale

, ho capito che devo prendermi quel tempo che non mi sono mai preso, per tornare più forte", ha ammesso.

Annullate dunque sia le date negli Stati Uniti che nel Regno Unito e in Europa. In Italia avrebbe dovuto esibirsi nella primavera del 2023: il 31 maggio all'UnipolArena di

Bologna

Milano

e l'1 giugno al Mediolanum Forum di

Ovviamente non si tratta di

un addio alla musica

, ma solamente di una pausa. "Al momento devo mettere la mia salute in testa a tutto ma questo non significa che smetterò di fare musica - si legge ancora nel post -. Non vedo l'ora di rivedervi in tour in futuro".