Shawn Mendes, il selfie a petto nudo è un... mezzo disastro

Dopo l'annuncio della fine della loro storia d'amore, Camila Cabello e Shawn Mendes potrebbero essere tornati insieme. I due sono stati infatti paparazzati di recente. E mentre i fan sperano in un ritorno di fiamma, il cantautore posta delle foto su Instagram in cui appare in splendida forma. In realtà la star mostra anche il dietro le quinte di uno scatto a torso nudo, che è un mezzo disastro...

Il cantante 23enne oltre alla foto, ha condiviso con ironia un video. Shawn si è fatto filmare mentre cercava di sembrare in equilibrio sul sentiero sterrato durante una escursione, ma in realtà è caduto. E ha riso per l'incidente. Per fortuna non si è fatto male.

Già qualche settimana fa Mendes si è fatto immortalare mentre mostrava il fisico in super in forma durante una vacanza a Miami con gli amici. Chissà se anche quella volta non è andato tutto per il verso giusto...

