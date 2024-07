La Stone aveva raccontato a Good Morning Britain che per riprendersi del tutto ci sono voluti ben sette anni: "Un tempo sufficientemente lungo per perdere lo slancio. Dopo sette anni non sei più all’altezza del momento, non hai più successo al botteghino, le persone con cui lavoravi non contano più. Tutto cambia e alla gente non interessi più. Non è che torni semplicemente al tuo lavoro e pensi che nulla sia mutato. Mi ha ferita il fatto che il mondo andasse avanti senza di me, ma ora l’ho superato".