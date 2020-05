Sharon Stone, la quarantena la rende ancora più sexy... mentre fa la pedicure al cane

A 62 anni è ancora di una bellezza mozzafiato e dalla quarantena dorata della sua villa di Los Angeles Sharon Stone non fa nulla per nasconderlo. In bikini nel giardino di casa l'attrice sfoggia il suo corpo dalle curve impeccabili, seduta su un divano di vimini e a bordo piscina mentre indossa una strana maschera. Poi condivide un video divertente in cui è alle prese con la pedicure di uno dei suoi adorati cani.

Sharon Stone bellezza senza età... anche in quarantena 1 di 37 Instagram 2 di 37 Instagram 3 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 ipa 10 di 37 ipa 11 di 37 Instagram 12 di 37 Instagram 13 di 37 Instagram 14 di 37 instagram 15 di 37 IPA 16 di 37 Instagram 17 di 37 IPA 18 di 37 IPA 19 di 37 IPA 20 di 37 IPA 21 di 37 IPA 22 di 37 instagram 23 di 37 ansa 24 di 37 Instagram 25 di 37 26 di 37 instagram 27 di 37 Instagram 28 di 37 IPA 29 di 37 IPA 30 di 37 instagram 31 di 37 ansa 32 di 37 ansa 33 di 37 -olycom 34 di 37 ansa 35 di 37 ansa 36 di 37 ansa 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Così tengo unita la mia testa", scherza nella didascalia dello scatto in cui indossa una maschera con elmetto di metallo che sembra ispirarsi a quella del rapper britannico MF Doom, che a sua volta riprende quella del cattivo dei fumetti della Marvel Doctor Doom.

E tra i passatempi da star c'è anche la pedicure al cane. Nelvideo condiviso dall'attrice la si vede infatti mentre coccola uno dei suoi bulldog francesi Joe.

"Pedicure estiva per Joe" scrive Sharon intenta a dipingere gli artigli del cane con una sfumatura d'oro.

Nonostante la seducente attrice di "Basic Instinct" abbia ormai superato anche la soglia dei 60 la sua bellezza resta invariata e lo dimostra la pioggia di like e i commenti di ammirazione e apprezzamento che gli scatti in bikini hanno collezionato in pochissime ore.

Mentre gli uomini la definiscono "icona" le donne la "ringraziano" perchè la sua forma e la sua bellezza ricordano loro "che invecchiare può essere buono".

Dalla sua villa a Los Angeles l'attrice ha avuto più occasioni per raccontare la sua quarantena ai follower, tra pentole e fornelli e pennelli. Sharon si è dilettata in cucina, ma anche sulla tela mostrando le sue doti di pittrice e mostrando quasi sempre il suo volto in versione acqua e sapone.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI

Coronavirus, vip turisti per caso - Video Tgcom24