Da Naomi Watts a Sharon Stone, entra nelle cucine delle star in quarantena

Dal pane fatto in casa, impastando farina acqua e sale al sugo al ragù, rigorosamente all'italiana. Durante la quarantena molte star di Hollywood eleggono la cucina a loro regno e diventano cuochi provetti. J ohn Legend, Chrissy Teigen, Amber Heard e Selena Gomez sono solo alcune delle celebrità che hanno voluto mostrare le loro abilità culinarie sui social...

Da Naomi Watts a Sharon Stone, guarda le star in cucina durante la quarantena 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci



"Sto provando a farmi una foto carina / seria mentre cucino..." scrive Selena Gomez impegnata in cucina tra pollo, patate e verdure: "Ecco come trascorro la quarantena per mantenermi positiva... Spero che aiuti anche voi...".

Da suo auto isolamento salutista Halle Berry condivide una delle sue ricette preferite il "Cheesy Bacon Ranch Chicken", un pollo con bacon e formaggio facilissimo da preparare.

Oprah Winfrey mostra il prodotto del suo lavoro: riso fritto in stile Singapore. E invita tutti a legere nelle sue storie la ricetta completa.

E poi c'è Kate Bosworth che si diletta con tacos e pane contadino fatto in casa. Amber Heard che aspetta fiduciosa che l'impasto per la focaccia ieviti, Joe Jonas che mostra un piatto di farfalle al prosciutto: "Che bell'affare aver sposato un italiano", scrive la moglie Sophie Turner sui social mostrando lo scatto del marito e infine Sharon Stone alle prese con un ragù made in Italy...