Shalpy: "Sono in situazione di indigenza, sono pronto a fare anche il cameriere"

Shalpy (o Scialpi come ha imparato a conoscerlo il grande pubblico) lancia la sua richiesta di aiuto. "Mi trovo in una situazione di estrema indigenza , come il 90% della gente che fa questo mestiere - ha detto in una intervista a "Rolling Stone" -. Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta".

Il cantautore, che ha 58 anni, ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi nell'ultimo singolo prodotto, "Let It Snow", ma che la situazione di grave crisi provocata al mondo della musica dalla pandemia di Covid gli rende quasi impossibile andare avanti.

"Faccio parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo" ha detto Giovanni Scialpi parlando con il sito musicale. "Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta - ha quindi aggiunto sperando che il suo appello possa venire raccolto da qualcuno -. Io sono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. Farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso. Non sono una cattiva persona e vorrei aiutare il prossimo come fa un prete in chiesa o un professore a scuola".

