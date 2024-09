La cantante recentemente ha dichiarato di aver chiuso il contenzioso con il fisco spagnolo, per il bene dei figli Sasha e Milan. Nel novembre del 2023 Shakira ha infatti raggiunto un accordo con il fisco spagnolo, dopo l'accusa di una presunta frode fiscale di 14,5 milioni di euro. La soluzione non pare averla soddisfatta e, a un anno di distanza, dalle pagine di "El Mundo" ha raccontato la sua versione dei fatti: "L'Agenzia delle Entrate non cerca di punire chi non si adegua, bensì cerca di mostrare trofei di caccia per ricostruire la credibilità. E come si ottiene ciò? Spaventando le persone, minacciando il carcere, mettendoci sotto pressione e compromettendo la tranquillità dei nostri figli. Volevano far credere all’opinione pubblica che non pagavo le tasse, quando la verità è che pagavo molto di più di quanto avrei dovuto. Oggi il mio patrimonio è costituito da quello che guadagnavo prima di arrivare in Spagna e da quello che ho guadagnato dopo averla lasciata. Tutto quello che ho guadagnato in quegli anni è andato allo Stato spagnolo".