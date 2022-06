Shakira e Piquè, non solo tradimenti: dietro l'addio c'è un affare di soldi…

La favola durata 12 anni, con due figlia (Sasha e Milan) e una immagine perfetta si sta sgretolando giorno dopo giorno.

Roberto Garcia, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, una delle sorelle di Shakira, ha raccontato a "EsDiario" che a far crollare definitivamente il castello siano stati i problemi economici.

Piquè avrebbe chiesto alla cantante tantissimi soldi in prestito per aprire alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia. Ma Shakira, dopo un consulto con i suoi genitori, avrebbe detto di no: "Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita".

TI POTREBBE INTERESSARE:

"Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita", ha spiegato Roberto, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, sorella di Shakira. Dopo questo secco rifiuto le liti e le incomprensioni tra l'artista e lo sportivo sarebbero diventate sempre più frequenti fino alla separazione definitiva. Stando a quanto affermato da Garcia Shakira non avrebbe mai pensato al matrimonio con Piqué: "Dopo averlo notato ha subito capito che poteva essere il padre dei suoi figli ma sapeva che non l'avrebbe mai sposato". Roberto ha inoltre precisato che i due conducevano vite separate da svariato tempo e solo in un secondo momento hanno deciso di dare l'annuncio ufficiale.