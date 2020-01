Shade: "Vi svelo il mio lato più intimo"

Canta da solo, senza featuring. "Allora ciao" per Shade è un nuovo inizio. In cui il rapper si racconta come non aveva mai fatto prima, in modo personale e intimo. "Allora ciao" è il primo singolo di un nuovo progetto a cui l'artista crede molto. Forse perché è quello che lo rappresenta di più. Tanto che a Tgcom24 confessa: "Volevo uscire dalla comfort zone e raccontarmi in modo diverso". Intanto è online il video del singolo con Marta Losito e Gianmarco Rottaro.

Intanto perché "Allora ciao"?

Metto del sarcasmo un po' ovunque. In genere quando abbiamo finito di dirci tutto ci salutiamo con un 'allora ciao'. In questo caso è utilizzato in un contesto sentimentale e mi è piaciuto il contrasto tra il leggero e il profondo.



Il brano è molto personale...

Credo sia il più intimo che io abbia mai scritto. Parla di un amore finito ma ognuno ci può vedere quello che vuole. E' un amore che non può più esistere. La vita ci insegna che le persone cambiano, si è innamorati di qualcuno che purtroppo non c'è più.



Perché questa esigenza di raccontarti in un modo diverso?

Ero stanco di raccontarmi sotto i soliti canoni. "Irraggiungibile" e "Senza farlo apposta" prevedevano una strofa tecnica e un ritornello femminile. Volevo uscire dalla comfort zone.



L'hai fatto da solo, quasi a dire 'questo sono io'...

Era proprio questo il senso, riuscire a raccontare senza l'ausilio di un feauturing e farlo in modo diverso. Nel ritornello, ad esempio, canto. L'ho sempre fatto a metà e adesso mi sono lanciato.



Possiamo dire che è un nuovo inizio?

Possiamo augurarcelo. La canzone è piaciuta e sono molto contento.



Hai lanciato il freestyle riprendendo "Ritorno al futuro"

L'idea originale nasce dai fan, c'è chi chiedeva una strofa rappata e chi voleva Shade più patinato e commerciale. L'idea di 'Ritorno al futuro' è venuta a me.



I tuoi fan conoscono "Ritorno al futuro"?

In quei giorni è andata in onda la maratona in tv, sono stato fortunato. Ho chiesto ai miei fan se lo conoscevano e l'80 per cento ha risposto sì. I genitori hanno fatto un ottimo lavoro.



Che succede ora?

Sono al lavoro su tante canzoni, è un periodo fortunato, non mi manca l'ispirazione e sto preparando il nuovo album che voglio sia un nuovo inizio. 'Allora ciao' è il primo gradino...



