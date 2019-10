Sfratto per Morgan: “Non posso lavorare e mi fanno pagare 8mila euro per un trasloco alla rinfusa”

“Mi sfrattano e non posso lavorare, perché se firmo un contratto parte immediatamente il pignoramento e devo pure pagare 8mila euro per il trasloco”. Sono le parole di Morgan, cantautore e opinionista televisivo, che dopo lo sfratto si è sfogato davanti alle telecamere di “Striscia la Notizia”.

“Questa estate ho avuto il tour, ora dormo in case in affitto momentaneo”, spiega il musicista, che poi mostra all'inviato della trasmissione di Canale 5 il camion dove sono raccolte le sue cose, portate via dalla sua abitazione di Monza. “Sono messe così, alla rinfusa, guardate qui – fa vedere Morgan – E devo pure pagare io”.