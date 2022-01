Sfera Ebbasta e Angelina svelano il sesso e il nome del bebè in arrivo

Sfera e Angelina, presto genitori Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tanti palloncini e coriandoli azzurri e una torta a tre piani con il nome del bebè in arrivo... che sarà un maschietto. Sfera Ebbasta e la fidanzata Angelina Lacour hanno organizzato una festa a tema, documentata sui social dalla sexy modella, per annunciare il sesso del loro primo figlio, che si chiamerà Gabriel. Pochi giorni fa la coppia aveva condiviso gli scatti del pancino di lei in crescita e quelli dell'ecografia per comunicare ai fan di essere in... dolce attesa.