Sempre più vicini, dai Faust ai Fire! per la rassegna musicale a Milano tra nuovi suoni e ricerca

Il programma della rassegna prende il via mercoledì 25 settembre nella sala di Spazio Teatro 89 con lo show di Ruth Goller, bassista, compositrice e vocalist altoatesina di base a Londra, dove è considerata uno dei più interessanti talenti della nuova scena jazz sperimentale britannica: la stratificazione dei suoni e la trasversalità tra generi musicali si fondono in Skylla, progetto dell’artista (che ha lavorato anche con Paul McCartney, Shabaka Hutchings, Damon Albarn) che coinvolge le cantanti Alice Grant e Lauren Kinsella, sul palco insieme al batterista Emanuele Maniscalco per presentare l’album "Skyllumina", uscito a marzo per l'eminente International Anthem Records. In apertura Giovanni Iacovella, percussionista che concentra la sua ricerca sull'esplorazione timbrica e l'interazione tra suono acustico e digitale: Circuitry è il titolo della performance audiovisiva che presenterà.