Le Alleanze dei Corpi torna a Milano: la quinta edizione tra confini linguistici, sociali e di genere

Gli artisti in programma La giornata di apertura vede tra gli artisti coinvolti Massimo Pupillo, musicista, bassista e storico componente degli ZU (autore della colonna sonora del film "Limonov" in concorso a Cannes) con Cinder / Gordon Sharp, poeta, voce e performer protagonista della scene britannica industriale e underground che ha collaborato con gruppi quali This Mortal Coil e Cocteau Twins, qui uniti nel progetto" BECOMING /// ANIMAL", una performance dai toni misteriosi e oscuri, una musica infestata, fantasmatica, un concerto live e insieme un attraversamento vocalico e poetico dalla temperatura intima e potente, vibrante, abitata da crepe. Gaia Ginevra Giorgi con "Haunted" ridà vita ad archivi sonori erosi da un’alluvione, recuperando voci sotterranee, magnetiche, restituendo corpo a quel che resta di un archivio a partire dai suoi resti, in una riapparizione desiderante e spettrale. La Galleria ON/OFF sarà trasformata in Rettilario, installazione performativa di Sara Leghissa in cui la vita di piccoli esseri diventa oggetto dell’attenzione umana, e che diviene dispositivo per far risuonare una sezione della città attraverso l’accumulo di alcuni dei materiali che la compongono.