Sedicicorto torna a Forlì con 159 opere da 55 Paesi

Sedicicorto International Film Festival torna a Forlì dal 3 al 12 ottobre con la 22esima edizione. Diretto da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, offrirà al pubblico un programma variegato e capace di intrecciare il cinema e le altre arti e, accanto alle proiezioni, proporrà un calendario fitto di incontri, workshop, attività industry dedicate agli addetti ai lavori, mostre, concerti e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno l'intera città. Sono stati 3.477 i cortometraggi iscritti, tra cui la direzione artistica ha selezionato 159 opere provenienti da 55 Paesi, suddivise tra concorso e fuori concorso.