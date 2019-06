Seat Music Awards, a Verona le grandi stelle della musica italiana

La kermesse premia le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2018/maggio 2019) con i loro album i traguardi “oro” (oltre le 25.000 copie), “platino” (oltre le 50.000 copie), e “multi platino” (in particolare “doppio platino” oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” oltre le 250.000 e “diamante” oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione “multiplatino” (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia). Il Premio Live, basato su certificazioni Siae, in collaborazione con Assomusica verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2018/maggio 2019).



Tra gli altri protagonisti della due giorni Salmo, Sfera Ebbasta, Ultimo, Thegiornalisti, Il Volo, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Francesco Renga, Nek, J-Ax, Maneskin, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Achille Lauro Mahmood, Annalisa, Paola Turci Roberto Vecchioni, Negrita, Gue Pequeno, Emis Killa, Gemitaiz, Dark Polo Gang, Ron, Cristina D'Avena, Lo Stato Sociale, Anna Tatangelo, The Kolors, Elodie, Biondo.