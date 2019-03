In alcuni brani torna il tema del tempo. Che rapporto hai con il suo scorrere?

Da un punto di vista strettamente anagrafico c'è una sorta di incapacità di riconoscersi in quello che dice la carta di identità. Non mi sembra di aver vissuto così tanti anni e non me li sento addosso. E il corpo da questo punto di vista non mi aiuta, perché funziona ancora piuttosto bene.



Tendi a guardare più al passato, al presente o al futuro?

In realtà siamo tutti persone che vengono un po' educate ad avere progetti, obiettivi, e quindi costantemente rivolti a un futuro che in realtà non conosciamo e non è mai sicuro. E così tante volte ci perdiamo l'attimo che stiamo vivendo. Ed è una fregatura. Se ci pensi il momento in cui sei stato felice nella tua vita era un momento in cui eri presente a ciò che stavi vivendo. Credo sia necessario staccarci un po' dal senso del tempo e vivere l'unica realtà, che è quella del presente.



Una piccola spia degli anni passati nel disco è rappresentata dalla presenza di tuo figlio. E' stata una tua idea?

Tra le demo realizzate per questo album c'era quello de "La cattiva compagnia", un pezzo tostarello, che nel finale vede la batteria raddoppiare il tempo quasi come fosse una cosa metal. E lui è un fan del genere. Allora è venuto spontaneo dire: "Il batterista metal ce l'ho in casa!".



Che effetto ti fa vederlo suonare con te?

E' stato molto bello vedere come si trovasse a suo agio in quella situazione, credo abbiano preso la prima take. Spero possa essere di buon auspicio per la sua carriera. Lui vuol fare il musicista o il produttore musicale, sta studiando per quello. Nessuno può garantirgli di esaudire i suoi sogni ma faccio il tifo per lui.



In "Ancora noi" i protagonisti sono gli amici. In tempi come i nostri quanto è importante per te tornare al microcosmo degli affetti di sempre?

E' talmente importante che non l'ho mai abbandonato. L'amico più vecchio che ho lo frequento dalla prima elementare. Io ho bisogno di vedermi con i miei amici. Molto semplicemente mi diverto un sacco, rido ancora oggi tantissimo ed è indispensabile per me poter contare sugli affetti di sempre. E' lo stesso motivo per cui mi ostino a vivere in una cittadina di 25mila abitanti, con le persone che conosco da una vita.