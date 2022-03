Sean Penn padre anticonformista e inadeguato in "Una vita in fuga"

Fino a ora Sean Penn non era mai apparso davanti alla macchina da presa nei suoi film da regista.

Lo fa per la prima volta per recitare accanto alla figlia Dylan , nel suo primo ruolo da protagonista in "Una vita in fuga", atteso nelle sale italiane dal 31 marzo. Sulle note di una colonna sonora con canzoni originali di vari artisti tra cui Eddie Vedder (già presente in "Into The Wild"), Cat Power e Glen Hansard, si consuma una vicenda familiare struggente, ispirata alla storia vera di John Vogel, il più noto falsario della storia americana, permeato della più tradizionale epopea a stelle e strisce dal sapore western. Il film, presentato al Festival di Cannes 2021 , è tratto dal romanzo biografico della figlia, Jennifer Vogel "Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Countrefeit Life". Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.