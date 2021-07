Cannes 74, per Sean Penn è una questione di famiglia: in concorso con i figli sulla Croisette

Dopo cinque anni torna sulla Croisette Sean Penn . Per Cannes 74 la star di Hollywood porta insieme a lui la figlia Dylan , co-protagonista, e il fratello Hopper , per il suo ultimo film "Flag day" , in gara per la Palma d'Oro. Tratto dal libro autobiografico della giornalista Jennifer Vogel, racconta la storia di questa ragazza che ha avuto come padre una figura complicata, un eterno Peter Pan che ama truffare e falsificare banconote, ma che ha dalla sua il fascino di chi trasgredisce con disinvoltura, quasi senza accorgersene. Intanto la notizia che Lea Seydoux , regina di Cannes con ben quattro film, è risultata positiva al Covid (pur vaccinata) ha gettato nello scompiglio il Festival...

Nel film Dylan Penn interpreta Jennifer Vogel che racconta l'infanzia con un padre rapinatore, truffatore, soprattutto bugiardo, fanfarone cronico, che vuole vivere alla grande, sopra le righe, ama i suoi figli ma soprattutto la libertà. Lei venera il padre che la fa sentire principessa per tutta l'infanzia ma che poi scopre che c'è una parte nascosta, che poi lo porterà in prigione. Un film permeato della più tradizionale epopea americana dal sapore western, su un padre inadeguato e una figlia costretta a fare da genitore a un Peter Pan. Per presentare il film in concorso a Cannes è arrivata la famiglia Penn al completo per la sfilata a Montée des Marche.

VALERIA BRUNI TEDESCHI E I GILET JAUNES - 10 minuti di applausi, finora il record, hanno accolto "La Fracture "di Catherine Corsini, un film ambientato in un pronto soccorso di Parigi, microcosmo di tutte le ferite sociali contemporanee e di una lotta di classe cui la regista e l'interpretazione magistrale di Valeria Bruni Tedeschi danno un tocco leggero, persino comico, in un dramma attuale che potrebbe piacere al presidente della giuria Spike Lee. L'incontro tra la borghese esagitata Bruni Tedeschi e un autista di camion ferito gravemente ad gamba dall'attacco della polizia ai Gilet Jaunes che manifestavano agli Champs Elysee in una guerriglia violenta e' uno scontro tra due mondi che possono incontrarsi solo con il dialogo. Omaggio ai caregiver (c'è l'infermiera Kim che fa anche sei ore di straordinario per non mollare i pazienti) diventati quanto mai centrali nella vita con il Covid, La Fracture girato durante il lockdown mostra tutte le contraddizioni.

LEA SEYDOUX POSITIVA, E' IN ISOLAMENTO - L'attrice francese, Lea Seydoux, potrebbe cancellare il suo viaggio per Cannes, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Lo scrive Variety. Una fonte vicina all'attrice segnala che la star, regina della 74esima edizione con ben quattro film in selezione, è principalmente asintomatica ed è in autoisolamento per oltre una settimana nella sua casa di Parigi. Una specie di doccia fredda che nonostante attenzioni, tamponi e scongiuri di ogni tipo ci ricorda che Cannes 74, voluto fare a tutti i costi, si svolge in un periodo in cui la pandemia è tutt'altro che terminata.