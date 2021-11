Scomparsa la macchina dei Ghostbusters: rubata dopo l'esposizione a "Lucca Comics"

La mitica Ecto-1 dei Ghostbusters è scomparsa. Lo storico modello, utilizzato nei primi film degli anni 80, era stata portata in Italia per un giro promozionale in vista dell'uscita di " Ghostbusters: Legacy " ed essere esposta a " Lucca Comics & Games ". E proprio dopo questa sarebbe stata rubata. E' stata la Sony Pictures Italia, con un post su Instagram, a denunciare la cosa chiedendo a chiunque l'avesse vista di segnalare la cosa.

Trafugare una macchina di questo tipo non è sicuramente facile. Tutto si può dire tranne che passi inosservata. Al punto che qualcuno ha anche ipotizzato che si potesse trattare di una trovata di marketing. Ma questa ipotesi sembra essere smentita dal fatto che Sony ha comunque annunciato che il previsto tour promozionale in varie città a causa del furto non potrà proseguire. E' però anche vero che è curiosa la richiesta di segnalare avvistamenti, come se qualcuno potesse liberamente girare le per strade con la Ecto-1.

Quale sarà la soluzione del caso lo scopriremo nei prossimi giorni, visto che la macchina era Italia per lanciare l'uscita del nuovo capitolo della saga, "Ghostbusters: Legacy", che arriverà nei cinema il 18 novembre.

