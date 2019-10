Schwarzenegger rimette i robotici panni di "Terminator" dopo 30 anni

Quando, infatti, tutte le contromisure si rivelano inutili per contrastare Rev 9, il nuovo inviato del supercomputer Skynet che controlla il pianeta nel futuro, Schwarzenegger veste i panni di un vecchio T-800 per salvare la giovane Dani Ramos (Natalia Reyes).

"In ogni film, Terminator è un po 'diverso', - sottolinea l'attore all'agenzia Afp. - Dal suo primo successo sullo schermo nel 1984, il cyber assassino si è evoluto: il primo Terminator distruggeva tutto, il secondo era un protettore e ora ha sviluppato una coscienza". Ma gli ingredienti non cambiano.

E dopo quasi 30 anni e a 63 compiuti, Linda Hamilton rientra nel ruolo di Sarah Connor. Dopo diversi rifiuti, ha deciso di accettare il ruolo ma non senza sacrifici visto che per un anno si è sottoposta a un allenamento e a una dieta ferrea senza carboidrati.

"Proprio come 'Terminator 2' - ha detto in un'intervista a People, - ho dovuto sottopormi a una dieta speciale. Questa volta senza carboidrati (in quella precedente era senza grassi, ndr) e ovviamente l'allenamento è stato diverso per una donna di una certa età".