Scarlett Johansson, da "Avangers" a "Jurassic World": i mille volti di una star
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Scarlett Johansson © IPA
Non sempre un grande budget è sinonimo di una buona idea e non tutte le sceneggiature meritano necessariamente di diventare film. A ricordarlo è Scarlett Johansson, che in un'intervista al Los Angeles Times ha raccontato di trovarsi talvolta nella posizione scomoda di dover sconsigliare alle grandi case di produzione di portare avanti determinati progetti. Parole molto schiette, in un'industria dove gli investimenti milionari e la ricerca del prossimo successo commerciale sembrano spesso dettare le regole. "A volte mi vengono proposti progetti da grandi studi e devo dire loro: non credo che dovreste realizzarlo. Non so per chi lo state facendo. Mi sembra irresponsabile", ha spiegato l'attrice.
La riflessione è arrivata durante la promozione di Paper Tiger, dramma indipendente presentato allo scorso Festival di Cannes. Johansson ha raccontato di interrogarsi costantemente sul senso dei lavori che accetta: "Sto realizzando qualcosa che anche gli altri vogliono vedere? C'è un pubblico per questo film?". Una domanda che rivela un approccio diverso dalla semplice ricerca di un ruolo prestigioso o di un compenso importante.
Negli ultimi anni il suo nome è stato associato soprattutto alla Vedova Nera, il personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe, e ai grandi successi commerciali, tra cui Jurassic World - La rinascita del 2025. Ma la sua carriera non si è mai limitata ai blockbuster. In passato, l'attrice ha raccontato anche le delusioni professionali vissute quando non riuscì a ottenere un ruolo a cui teneva moltissimo: quello in Gravity, poi affidato a Sandra Bullock.
In quel periodo, ha confessato a Variety, arrivò a chiedersi se la propria carriera creativa fosse ormai arrivata a un punto morto. "Desideravo tantissimo quel ruolo. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sentivo davvero frustrata e senza speranza. Mi chiedevo: 'Sto facendo il lavoro giusto?'. I lavori che mi venivano offerti mi sembravano profondamente insoddisfacenti. Credo che mi abbiano offerto tutte le sceneggiature di Marilyn Monroe mai realizzate. Mi chiedevo: 'È questa la fine della mia carriera creativa?'", ha ammesso l'attrice.
Oggi Johansson sembra aver ritrovato un equilibrio tra produzioni commerciali e cinema d'autore. Dopo aver lavorato a The Exorcist: Martyrs di Mike Flanagan, settimo capitolo della saga horror atteso nelle sale il 12 marzo 2027, l'attrice è impegnata anche in The Batman 2 di Matt Reeves e con Robert Pattinson, in uscita il 18 febbraio 2028. Il suo ruolo resta ancora avvolto dal riserbo.
Il prossimo appuntamento sarà con Ari Aster, regista di Midsommar ed Eddington, per Scapegoat, produzione A24 che vedrà nel cast anche Jude Law. Della sceneggiatura Johansson ha anticipato pochissimo, ma le è bastato per descriverla come qualcosa di mai letto prima. "È davvero intensa", ha raccontato, ricordando anche lo stupore del marito mentre la leggeva. "Non ho mai letto niente di simile prima d'ora. Mio marito mi ha chiesto: 'Ma cosa stai leggendo?' Perché continuavo a ripetere: 'Oh, mio Dio!'". Una cosa, almeno, è chiara: per lei non basta più esserci. Il progetto deve avere qualcosa da dire, e soprattutto qualcuno disposto ad ascoltarlo.
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