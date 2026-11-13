Il prossimo appuntamento sarà con Ari Aster, regista di Midsommar ed Eddington, per Scapegoat, produzione A24 che vedrà nel cast anche Jude Law. Della sceneggiatura Johansson ha anticipato pochissimo, ma le è bastato per descriverla come qualcosa di mai letto prima. "È davvero intensa", ha raccontato, ricordando anche lo stupore del marito mentre la leggeva. "Non ho mai letto niente di simile prima d'ora. Mio marito mi ha chiesto: 'Ma cosa stai leggendo?' Perché continuavo a ripetere: 'Oh, mio ​​Dio!'". Una cosa, almeno, è chiara: per lei non basta più esserci. Il progetto deve avere qualcosa da dire, e soprattutto qualcuno disposto ad ascoltarlo.