Scala di Milano, il direttore Riccardo Chailly ha un malore: interrotta l'opera Lady Macbeth

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk". L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che il 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale.
Già prima della rappresentazione erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti a febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo.
Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l'annuncio al pubblico spiegando che la direzione per la complessità dell'opera e "per rispetto al maestro Chailly" ha deciso di non proseguire nella rappresentazione.