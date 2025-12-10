Scala di Milano, il direttore Riccardo Chailly ha un malore: interrotta l'opera Lady Macbeth

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk". L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che il 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale.