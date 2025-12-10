Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
PUBBLICO A CASA

Scala di Milano, il direttore Riccardo Chailly ha un malore: interrotta l'opera Lady Macbeth

L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e il maestro è stato portato in ospedale

10 Dic 2025 - 23:47
© Ansa

© Ansa

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk". L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che il 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale.

Leggi anche

Scala di Milano, la Lady Macbeth di Šostakovič conquista gli Under 30

L'attore Fraser Olender racconta: "Ho avuto un infarto dopo lo svapo, avrei potuto morire"

Già prima della rappresentazione erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti a febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo.

Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l'annuncio al pubblico spiegando che la direzione per la complessità dell'opera e "per rispetto al maestro Chailly" ha deciso di non proseguire nella rappresentazione.

Ti potrebbe interessare

scala
riccardo chailly