Scala di Milano, la Lady Macbeth di Šostakovič conquista gli Under 30

La partitura, potente e cinematografica, racconta ogni gesto con precisione. "La musica rende questa violenza – ha spiegato Luca, designer – ha dei silenzi e poi scoppia." Un ritmo che accompagna l'intera vicenda, tra desiderio e distruzione, fino al finale fiammeggiante, simbolo della libertà cercata e mai davvero raggiunta. Il direttore musicale Riccardo Chailly, al suo ultimo anno alla guida della Scala, ha definito la scelta di aprire con questa opera "non un atto coraggioso, ma doveroso". Una decisione condivisa anche dal sovrintendente Fortunato Ortombina, convinto che "criticare un'opera perché russa sia un'offesa alla civiltà".