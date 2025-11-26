Prima della Scala 2025, "Lady Macbeth" di Šostakovič apre la stagione: "Riconoscimento a un gigante del '900"

La regia è affidata a Vasily Barkhatov, chiamato a dare forma a un racconto che non risparmia emozioni. "La particolarità di Šostakovič è la sua capacità di passare da momenti di humor, goffaggine e tenerezza alla profondità della tragedia e poi ancora di risalire. Alla fine del giorno è semplicemente la storia di una donna che si vota alla libertà e alla felicità umana. Lo fa in maniera violenta e drammatica, ma di questo si tratta", ha spiegato il regista teatrale russo. Barkhatov ha anche spiegato di aver voluto eliminare tutti i cliché che hanno segnato l'opera, concentrandosi sugli aspetti psicologici dei personaggi: "Abbiamo spostato l’azione da un villaggio della Russia di metà 800 alla capitale degli anni 50. Šostakovič ha trovato la bellezza in questi personaggi così strani e così crudeli: noi abbiamo voluto fare lo stesso, aiutarli a trovare bellezza sul palcoscenico. E abbiamo un cast meraviglioso per farlo". Il cast vocale è guidato da Sara Jakubiak (Katerina L’vovna Izmajlova), Najmiddin Mavlyanov (Sergej), Yevgeny Akimov (Zinovij Borisovič Izmailov) e Alexander Roslavets (Boris Timofeevič Izmailov). Riccardo Chailly ha spiegato che è una sfida per lui: "Ho avanzato i miei studi molto in anticipo rispetto alle mie abitudini per la partitura di quest’opera. Ero vittima di soggezione nei confronti di questa partitura. Per la sua grandezza, per la sua audacia e per la sua modernità, per un soggetto scabroso che chiedeva tanto coraggio per un compositore di 24 anni".