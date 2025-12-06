L'attore Fraser Olender racconta: "Ho avuto un infarto dopo lo svapo, avrei potuto morire"

Il 33enne volto derlla serie "Below Deck" ricoverato d'urgenza a Londra per un EVALI: "Non avevo mai provato un dolore simile, smettete subito"
L'attore e star della serie "Below Deck", Fraser Olender, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente il grave episodio che lo ha colpito poche settimane fa, quando un improvviso malore lo ha costretto al ricovero d'urgenza. Dolori lancinanti al petto e difficoltà respiratorie sono stati i primi segnali di un quadro clinico che, nel giro di poche ore, si è rivelato ben più serio del previsto. Portato in diversi ospedali di Londra e sottoposto a una serie di esami, il 33enne ha ricevuto una diagnosi che non immaginava: EVALI, una lesione polmonare associata allo svapo.
L'attore ha raccontato che, in quei momenti, il dolore era talmente intenso da risultare quasi insopportabile: "Non ho mai provato una paura o un dolore simili" ha scritto in un post Instagram, spiegando che nemmeno due cicli di morfina erano riusciti a dargli sollievo. Solo il più potente antidolorifico somministrabile in pronto soccorso è riuscito a ridurre la sofferenza: "Avrei potuto morire per qualcosa di così stupido". E ha voluto lanciare un messaggio diretto a chi fa uso di e-cig: "Per favore, fatevi un favore e smettete subito - di colpo. Non sappiamo abbastanza su queste cose, ma posso dirvi che non c'è niente di carino in quello che ho passato".
Per lui, l'esperienza è stata così traumatica da spingerlo ad abbandonare completamente le sigarette elettroniche: "Non ho più toccato uno svapo da quando è successo e mai più lo farò". Nonostante la paura, Olender oggi è fuori pericolo e in via di guarigione. L'attore ha deciso di rendere pubblico quanto accaduto non per spettacolarizzare il suo malore, ma per sensibilizzare: "Se questa esperienza può aiutare anche solo una persona a ripensare al vaping, vale la pena raccontarla".