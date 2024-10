La giovane artista, infatti, si sta rapidamente affermando come una delle voci più promettenti del panorama musicale attuale. Con performance live in grado di far ballare tutto il pubblico e una straordinaria versatilità musicale, Sarah ha conquistato i fan durante il Summer Tour che l’ha vista esibirsi sui palchi delle più importanti città d’Italia, tra cui Milano per l’apertura della data italiana dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio2024, e Olbia (SS) durante il Red Valley Festival il 17 agosto. Quest’estate l’artista è stata anche ospite dei più prestigiosi festival radio italiani e tra le protagoniste del programma Up Next Italia di Apple Music, culminato con l’esibizione nell’anfiteatro in Piazza Liberty a Milano il 12 settembre.