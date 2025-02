La Sarabanda di Bergman "risuona" allo Strehler (e non solo)

Come nella Sarabanda, una danza per coppie solenne e lasciva, proibita dalla Spagna del sedicesimo secolo per poi essere ripresa da grandi compositori come Bach, l’opera di Bergman/Andò (qui accompagnata dalle musiche di Pasquale Scialò, che scandiscono perfettamente i dialoghi come evidenziatori della parola) è una specie di lento ballo di morte, in cui la disperazione di padre e figlio è avvinghiata alla tenue, quasi impercettibile speranza della nipote (quella di fuggire lontano per rifarsi una vita, unica fiammella accesa in un panorama umano desolato). A tenere in equilibro le loro tragiche esistenze è la presenza dell’ex moglie di Johan che incontra ognuno di loro separatamente per ascoltarne i testamenti. Quello del suo ex marito - da sempre incapace di amare, alla resa dei conti con i sensi di colpa, con la vecchiaia, con la morte - è un monologo finale in cui Andò, mostrando una forza registica rara, va oltre Bergman, spingendo (se possibile) più avanti il suo pessimismo, lasciando i personaggi nudi, come fossero appena nati. Nati morti.