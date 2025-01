"Perché è davvero curioso riscontrare come gli Stati Uniti – che, se pur con sempre maggiore fatica, continuano a svolgere un ruolo ancora centrale per il pianeta – abbiano al loro interno una schiacciante maggioranza di persone che preferiscono usare la Bibbia come testo scientifico, ricusando non solamente i testi di Charles Darwin, ma tutto ciò che ne è scaturito: le ricerche sulla fisiologia della mente e del corpo umano e gli approfondimenti intorno alla relazione tra uomo e natura che ci hanno portato a ridimensionare sensibilmente il nostro antropocentrismo".

E in una cittadina del Nevada, una ghost town, che porta lo stesso nome dello scienziato, si intrecciano le storie dei personaggi "inventati" dello spettacolo, scampati ad un'alluvione, Greta e il suo compagno, che sostiene di essere lo spirito di Charles Darwin e uno sceriffo trumpiano, appassionato di farfalle monarca. Anche in questo caso Paolini ha preso spunto da un altro fatto reale, ovvero un'alluvione, che colpì, nel 2023, poco dopo la restituzione dei quaderni di Darwin, il Burning Man Festival, una manifestazione, che si tiene nel deserto del Nevada ogni anno.

"Abbiamo quindi utilizzato una storia inventata per raccordare tra loro due elementi di cronaca, e per parlare così del passato giocando, nello stesso tempo, con l’attenzione del pubblico".