Drusilla Foer e Iva Zanicchi: il siparietto e la fake news sulla battuta omofoba

Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi è stato uno dei momenti più divertenti della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Peccato che sui social si sia trasformato in una gogna mediatica per la cantante emiliana. Colpa dei video titolati sul "Lei ha qualcosa in più" e la risposta "sì, sono colta". Come se la Zanicchi avesse fatto allusioni al sesso di Drusilla e lei l'avesse gelata dandole della stupida. Ma a guardare bene il video tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi le cose prendono una piega un po' diversa.

Il tutto avviene poco prima dell'esibizione di Iva Zanicchi che, nonostante la grande professionalità, è visibilmente emozionata.

Iva Zanicchi: "Come ti amo, quanto sei alta?"

Drusilla Foer: "Parecchio!"

Iva Zanicchi: "Ecco appunto.

Amadeus a Iva: "Ma anche tu sei alta"

Iva Zanicchi: "No, no, ma lei ha anche altre cose..."

Drusilla: "Eh, si. Ho diverse cose..."

Iva Zanicchi: "Lei dice... è colta"

Drusilla: "Sì, colta... intelligente, colta..."



Il tutto tra i sorrisi di Iva Zanicchi, di Amadeus e della stessa Drusilla che durante la serata non ha mai smesso di scherzare sulle sue "doti nascoste". Basta ricordare la gag di Zorro dove Drusilla Foer, in fase di svestizione, si sentiva chiedere da Amadeus: "Si deve spogliare completamente?". E Drusilla ha così risposto: "No, completamente no, farei delle grandi sorprese". Insomma, una battuta preparata che ha fatto ridere l'Ariston e anche milioni di telespettatori. La spontaneità della povera Iva Zanicchi è stata invece additata come "ignoranza".

Iva: "Oggi ho sentito Drusilla, noi siamo amiche" - L'argomento è stato poi oggetto delle interviste del giorno dopo. La stessa Iva Zanicchi è dovuta tornare sull'argomento. "Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. E' stato solo un equivoco", ha detto Iva Zanicchi ai giornalisti. "Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: o grulla, non ti si sentiva il microfono. Questo perché sono io che ho detto a lei: tu sei colta e intelligente. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina...c'è troppa stima e affetto. E' stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla".