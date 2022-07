Sangiovanni scala le classifiche all'estero, disco d'oro in Spagna

Un successo che non si ferma quello della hit " Farfalle ", presentata a Sanremo 2022 e inclusa nel primo album "Cadere Volare" e che ha ottenuto già il disco d'oro in Svizzera e il triplo disco di platino in Italia, con oltre 50 milioni di streaming.

Il brano ha attraversato gli oceani finendo in Sud Corea, dove la girl band Ive ne ha realizzato una cover resa virale via Tik Tok: è stato l'unico italiano ad essere ripreso, diventando trend topic nel sud est asiatico.

Dopo il successo del tour nei club con 11 concerti sold out, Sangiovanni torna live dal 7 luglio per il suo "Cadere volare live 2022". Sedici date estive nei migliori festival e nelle arene di tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti in autunno al Palazzo dello Sport di Roma (19 ottobre) e al Mediolanum Forum di Milano (23 ottobre).

