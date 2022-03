Sangiovanni cambia look: addio ai boccoli e taglio di capelli rasato per il nuovo singolo

"social". Il giovane cantante di "Farfalle" , ha sorpreso i fan con un taglio di capelli cortissimo e rasato, come appare sulla copertina del suo nuovo singolo "Cielo Dammi La Luna" , uscito oggi, e anticipazione del primo album in studio, dal titolo "Cadere volare". Ma non è tutto. L'ex allievo di "Amici" ha anche cancellato tutti i post su Instagram lasciando solo due immagini con un cielo al tramonto.

Una di queste è quella della cover del singolo, già diventata virale, dove Sangiovanni è ritratto a petto nudo, con gli occhi chiusi e il nuovo taglio di capelli con uno sfondo di cielo e luna.

Il cantante sembra stia per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita e per farlo ha voluto cominciare dal look. Scelta non del tutto condivisa dalla maggior parte dei suoi fan, che hanno commentato e contestato sui social l'addio alla folta chioma riccia del loro beniamino.

Diversa la reazione della fidanzata Giulia Stabile che scrive: "Nessuno è pronto" e in una storia su Instagram invita tutti ad ascoltare il nuovo brano del suo Sangio "con le cuffie, gli occhi chiusi e le luci spente" e aggiunge: "Un brano da brividi".



