Sangiovanni canta una "storia d'amore che ferma le onde"

Nei giorni scorsi, a Milano, i fan di Sangiovanni hanno trovato alcuni poster che suggerivano l’arrivo di un nuovo singolo e spoileravano parte del testo: "Lo sai cosa mi passa per la testa?... Tutto torna umano... Se mi guardi così". Ora è ufficiale, come ha annunciato il cantante arrivato secondo all'ultima edizione di " Amici ": il nuovo singolo " Raggi gamma " è fuori.

Sangiovanni torna e canta la storia di un amore che "ferma le onde e i raggi gamma". Un po' come la sua con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta nella scuola di Maria De Filippi. Tra loro tutto procede a gonfie vele anche se i ragazzi hanno scelto di non condividere più i loro momenti insieme sui social.

Il cantante ha postato su Instagram la cover che lo vede a petto nudo, con un giubbino in pelle e pantalone bianco, immerso in un campo di grano. Sullo sfondo il colore fucsia, che tanto ama e che in passato è stato protagonista di molte polemiche.

Sangiovanni sta lavorando al nuovo album: "Sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai, musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare.".

